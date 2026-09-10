طرحت أمانة منطقة عسير فرصة استثمارية نوعية ودائمة لإنشاء مستشفى عام متعدد الأدوار في حي المحالة بمدينة أبها على مساحة تبلغ نحو 34 ألف متر مربع وذلك ضمن جهودها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتطوير منظومة الاستثمارات البلدية، وطرح مواقع استثمارية ذات قيمة تنموية. وتتميز الفرصة بموقعها الإستراتيجي مقابل موقع الفحص الدوري، بما يعزز من جاذبية الموقع، ويدعم التوسع في توفير الخدمات الصحية، تماشياً مع النمو السكاني والعمراني الذي تشهده مدينة أبها. ويأتي طرح الفرصة في إطار توجه الأمانة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في تنفيذ مشاريع نوعية تدعم التنمية المحلية، وتسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار. وتُعد الفرصة أحد مسارات الشراكة التي تتبناها الأمانة مع القطاع الخاص؛ للإسهام في تطوير الخدمات والمرافق، وتحقيق أثر تنموي مستدام، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الوطنية وجودة الحياة. ودعت أمانة منطقة عسير المستثمرين والقطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة ومتطلباتها، والتقدم عليها عبر منصة «فرص»، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة.