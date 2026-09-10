سلّم وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، اليوم، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومسؤولي وممثلي 4 مدن عسكرية، شهادات اعتمادها مدناً صحية لاستيفائها معايير برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة، في تجسيد لتكامل الجهود وتطبيق نهج "الصحة في كل السياسات"؛ بما يسهم في توفير بيئات صحية مستدامة، وتعزيز الوقاية، وجعل الصحة ضمن أولويات المشاريع والخدمات التنموية، لتعزيز جودة الحياة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.



80 معياراً و9 محاور



وشمل الاعتماد مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية، ومدينة الملك فهد العسكرية بالمنطقة الشرقية، وقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، ومدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية؛ وحصلت على الاعتماد بعد استيفائها 80 معياراً موزعة على 9 محاور رئيسة، شملت التنمية الصحية، وسلامة الغذاء، وجودة البيئة والهواء، وبناء القدرات، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والمشاركة المجتمعية والمبادرات الصحية.



ويأتي هذا الاعتماد امتداداً لجهود برنامج المدن الصحية التابع لوزارة الصحة، في ثمرة لتكامل الجهود والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز صحة السكان، ورفع جودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي.