يحتفي العالم في 8 سبتمبر من كل عام، باليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي أطلقه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2000، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأولية ودورها في إنقاذ الأرواح، وتشجيع أفراد المجتمع على اكتساب مهارات التعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد الاتحاد، أهمية سرعة الاستجابة، مشيراً إلى وفاة نحو 475 ألف أمريكي سنوياً جراء السكتة القلبية، فيما تحدث أكثر من 350 ألف حالة سكتة قلبية خارج المستشفيات كل عام. كما أوضح، أن 55% من العاملين لا تتاح لهم الإسعافات الأولية في أماكن العمل، في حين يتسبب الغرق في نحو 300 ألف وفاة سنوياً حول العالم.

وتسهم سرعة التدخل وتقديم الإسعافات المناسبة في تحسين فرص النجاة، إذ تبدأ الإسعافات الأولية بالتأكد من سلامة موقع الحادث والمسعف والمصاب، قبل تقديم المساعدة المناسبة. وفي حالات السكتة القلبية خارج المستشفى، يمكن للإنعاش القلبي الرئوي الفوري أن يضاعف أو يثلث فرص النجاة.

وفي المملكة، تضطلع هيئة الهلال الأحمر السعودي بدور رئيسي في نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتدريب أفراد المجتمع، عبر برامج ودورات تستهدف المواطنين والمقيمين، كما توفر منصة «متأهب» للتدريب على مهارات التعامل مع توقف القلب والاختناق والنزيف، وتعزيز جاهزية المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة.