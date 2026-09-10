في عالم الخفافيش، قد لا يكون المظهر وحده كافياً لمعرفة هوية النوع، إذ يمكن لكائنات متقاربة الشكل أن تخفي اختلافات جوهرية لا تكشفها إلا الأصوات والبيانات الجينية. وهذا ما دفع فريقاً من العلماء إلى الجمع بين الشكل والصوت والحمض النووي لتقديم وصف أكثر دقة لخفاش نادر يعيش في جنوب الهند.

وركزت الدراسة على خفاش حدوة الحصان الأحمر Rhinolophus indorouxii، وهو نوع متوطن في جنوب الهند، سبق التعرف إليه بوصفه نوعاً شقيقاً قريباً من أنواع أخرى، إلا أن المعلومات العلمية المتعلقة بصفاته الجسدية ظلت محدودة.

وتنتمي الخفافيش إلى ثاني أكبر مجموعة من الثدييات من حيث عدد الأنواع، وفقاً لموقع «Novataxa»، كما تتميز بما يعرف بـ«التنوع الخفي»، إذ قد تتشابه أنواع مختلفة بدرجة كبيرة في مظهرها الخارجي، بينما تكشف الأصوات أو الاختلافات الجينية أنها تنتمي إلى أنواع مستقلة.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل أصوات الخفاش، إلى جانب فحوص جينية شملت تسلسل جين «السيتوكروم b» في الحمض النووي للميتوكوندريا. وأظهرت مقارنة المسافات الجينية وعلاقات القرابة التطورية اختلافات تدعم تمييز الخفاش عن الأنواع الأقرب إليه.

ومع ذلك، ظلت هناك فجوة في توثيق النوع، تمثلت في غياب وصف مورفولوجي تفصيلي يمكن الاستناد إليه للتعرف إليه اعتماداً على خصائصه الجسدية.

ولسد هذه الفجوة، أجرى الباحثون وصفاً دقيقاً للسمات الشكلية للخفاش، إلى جانب جمع وتحليل بيانات صوتية ووراثية إضافية. كما استخدم الفريق جين «السيتوكروم أوكسيداز 1» (COI)، الذي يُستخدم على نطاق واسع في الدراسات الجينية للمساعدة على التمييز بين الأنواع وتحديد هويتها.

وأسفرت الدراسة عن تحديد مجموعة من الخصائص التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً للتعرف إلى خفاش حدوة الحصان الأحمر وتمييزه عن أقربائه، بدلاً من الاعتماد على مؤشر واحد فقط.

وتكتسب النتائج أهمية تتجاوز توثيق نوع واحد، نظراً إلى أن مناطق جنوب الهند تقع ضمن إحدى أبرز بؤر التنوع البيولوجي في العالم، وتضم عدداً كبيراً من الأنواع المتوطنة.

ويرى الباحثون أن الوصول إلى توصيف أكثر دقة للأنواع يمثل خطوة أساسية لفهم التنوع البيولوجي وحمايته، لا سيما أن التشابه الكبير بين بعض الكائنات قد يؤدي إلى عدم اكتشاف أنواع أو تصنيفها بصورة غير دقيقة لسنوات.

وفي حالة خفاش حدوة الحصان الأحمر، جمع العلماء بين الشكل والصوت والحمض النووي لرسم صورة علمية أكثر وضوحاً لنوع نادر في جنوب الهند، وكشف تفاصيل كانت لا تزال بعيدة عن المعرفة العلمية الكاملة.