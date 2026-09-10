أكدت وزارة التعليم، ارتفاع مستوى القراءة لدى الكبار ضمن برامج التعليم المستمر في مناطق ومحافظات السعودية، وبينت، أن نسبة القراءة وصلت إلى 98%. وأشارت إلى أنه تم التوسع في مدن التعلم من خلال انضمام ثماني مدن سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، وهي الرياض والجبيل والعلا وينبع والأحساء والمدينة المنورة ورياض الخبراء ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه تم التوسع في نظام التعلم في مراكز الأحياء من خلال تشغيل 123 مركز حي متعلم في مختلف مناطق ومحافظات السعودية، وتنفيذ 880 برنامجاً علمياً ومهنياً وتوعوياً، استفاد منها 86,500 متدرب ومتدربة. كما تم تفعيل الشراكات المجتمعية وتنفيذ 28 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها 1,500 دارس ودارسة، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتوفير فرص التعلم مدى الحياة.

وجاءت هذه الإحصاءات بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية للعام 2026، الذي صادف الـ8 من شهر سبتمبر الجاري، تحت شعار (محو الأمية من أجل الإنسان والكوكب والازدهار).