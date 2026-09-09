أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم محمد السلطان، أن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس محمية الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتشكيل مجلس إدارتها تعكس حرص القيادة على حماية المواقع الطبيعية وتنمية المحميات والمحافظة على المقومات البيئية والريفية والأصول الثقافية في المملكة.



وأوضح أن المحمية تمتد على مساحة 4,310 كيلومترات مربعة ضمن نطاق ضرما والمزاحمية والمناطق الواقعة بينهما، وتتميز بمشهد طبيعي يجمع جبال طويق والكثبان الرملية والبيئة الريفية الأصيلة.



وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشرف على تحقيق أهداف المحمية، التي تشمل الحماية البيئية واستعادة الأنظمة الطبيعية، والازدهار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، إلى جانب حماية المناطق المحاذية لجبال طويق وتنظيم النمو العمراني بما يحافظ على الطابع الريفي والهوية التاريخية للمكان.