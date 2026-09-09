بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، خلال اليوم الأول من زيارته إلى وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا، توسيع الاستثمارات والشراكات مع شركات تقنية واستثمارية عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والقدرات الحوسبية والتقنيات العميقة، ودعم نمو الشركات الريادية السعودية وتوسعها في الأسواق العالمية.



واجتمع السواحة مع المؤسس المشارك والشريك العام في «أندريسن هورويتز» بن هورويتز؛ لبحث توسيع استثمارات الشركة في المملكة والشركات الريادية السعودية، وربط شركات محفظتها الاستثمارية بالقدرات الحوسبية لـ«هيوماين»، بما يدعم توسعها في المملكة والمنطقة ووصول الشركات الوطنية إلى الأسواق العالمية.



كما اجتمع مع الشريك في «سيكويا كابيتال» ألفريد لين؛ لبحث زيادة استثمارات الشركة في شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة السعودية، وربط شركات محفظتها الاستثمارية بالقدرات الحوسبية لـ«هيوماين»، ودعم نمو الشركات الوطنية وتوسعها عالمياً.



وفي مجال التقنيات المتقدمة، بحث مع الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «تن إكس سيمي» الدكتور سوك هوان ليم، توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في تصميم الشرائح والتحقق منها، وتسريع دورة تطويرها، وتطبيق تقنيات التصميم المستقل، بما يدعم تطوير قدرات تصميم الشرائح المتقدمة في المملكة.