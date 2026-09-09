دفع مجلس شؤون الجامعات بمبادرة جديدة لتطوير القيادات في مؤسسات التعليم العالي، عبر «مركز إعداد القيادات الجامعية»، الذي يستهدف تعزيز قدرات القيادات الحالية والمستقبلية، ودعم إدارة الأداء القيادي المبنية على الأدلة، وبناء مسارات قيادية مستدامة في الجامعات.



وكشف المجلس، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الفئات المستهدفة تشمل رؤساء مجالس الأمناء، ورؤساء الجامعات، والقيادات الجامعية، إضافة إلى وكلاء وعمداء الجامعات، فيما ترتكز أهداف المركز على أربعة محاور، المساهمة في اختيار القيادات الأكاديمية في المملكة، وتطوير قدرات القيادات الجامعية الحالية والمستقبلية، وتمكين إدارة أداء القيادات المبنية على الأدلة، وبناء مسارات قيادية مستدامة عبر الجامعات.



ويقدم المركز حزمة من الخدمات تشمل تحديد المواهب وتقييمها، وتطوير القدرات القيادية، وإدارة الأداء، والتخطيط للتعاقب وإدارة المسارات القيادية، إلى جانب الدعم والاستشارات القيادية، والتأهيل والاندماج القيادي، والريادة الفكرية في التعليم العالي، والتفاعل الدولي.



وحدد المجلس دورة متكاملة لإدارة القيادات تبدأ بـ«الاختيار»، ثم التهيئة، والتطوير، والتقييم، والاستبقاء، وصولاً إلى الانتقال، بما يضمن استمرارية بناء الكفاءات القيادية وإعدادها لمراحل المسؤولية المختلفة.



ويراهن المركز على إعداد قيادات جامعية جاهزة للتحول، وتعزيز الحوكمة والأداء، وبناء مسارات قيادية قوية ومتنوعة، بما يدعم الجامعات في تحقيق الأولويات الوطنية، ويرفع تنافسية قطاع التعليم العالي ويعزز سمعته.