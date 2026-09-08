تقود المملكة مسارًا دوليًا لتعزيز التعاون التنظيمي في قطاع المياه، عبر «منتدى تنظيم المياه» الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه في الرياض في الأول من نوفمبر 2026م، بمشاركة منظمين وصنّاع سياسات ومؤسسات دولية وتمويلية وقادة القطاع من 24 دولة.

ويهدف المنتدى إلى تطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، ومناقشة تحديات ندرة المياه وتغيّر المناخ، وتنظيم التحلية وإعادة الاستخدام، وتعزيز الاستثمار والابتكار وموثوقية الإمداد.

ويجمع المنتدى في نسخته الافتتاحية 28 متحدثًا و4 منظمات دولية و25 جهة حكومية نظيرة، بالشراكة مع الجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها «IDRA»، كما يشهد الإعلان عن الهوية والتوجه الإستراتيجي لمؤتمر «Water Regulation Exchange – WREx»، تمهيدًا لانطلاق نسخته الأولى في الرياض عام 2027.

ويقام المنتدى بالتزامن مع المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها «IDRA World Congress 2026»، الذي تستضيفه المملكة في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.