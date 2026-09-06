أعلن السجل العقاري اليوم (الأحد) بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ46,538 قطعة عقارية في منطقتي الرياض والقصيم.

يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة الرياض في الحريق: (حي المدينة الجديدة، حي رميثان)، وفي البجادية: (مخطط منيفة، وعدد من المناطق العقارية الأخرى) وفي الحلوة: (حي الحزم)، وفي الرويضة: (أجزاء من حي النسيم، حي السليمانية، حي الورود، حي الخالدية، حي النهضة، حي النزهة، حي الفلاح، حي الربوة، حي الخليج، حي الياسمين، مخطط رقم 621)، وفي مدينة الرياض: (أجزاء من منطقة مفتوحة تابعة لبلدية السلي، وأجزاء من منطقة مفتوحة تابعة لبلدية العزيزية)، وفي السر: (جزء من مخطط الفيضة القديم، وعدد من المناطق العقارية الأخرى).

يشمل الأحياء التالية في بدائع العضيان: (مخطط رقم 749، حي الورود المستقبلي، حي الازدهار، حي المروج، حي السلام المستقبلي، حي الياسمين، حي هجرة سليم، حي الخليفة، مخطط الرميثي، مخطط المعلق، مخطط تنظيم قرية بديدة علو غثاة، مخطط رقم 315، وجزء من مخطط رقم 907 مشرفة، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، وفي حوطة بني تميم: (حي المجد، حي الصناعية، حي الورود، حي زمزم، حي السلام، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في الأرطاوية والجمش والخرج والدوادمي والقصب وتمير وحريملاء وساجر وشقراء وعفيف ونفي.

يبدأ تسجيل الأحياء التالية بمنطقة القصيم في دخنة: (حي الملك عبدالله، حي القدس، حي الربوة، حي النهضة، أجزاء من حي الملك فهد، حي الأندلس، حي السلام، إضافة إلى عدد من المناطق العقارية الأخرى)، وفي العمار: (أجزاء من حي النهضة، وجزء من حي الأفق، وعدد من المناطق العقارية الأخرى)، وفي عقلة الصقور: (أجزاء من حي النهضة)، وفي البطين: (حي الازدهار، حي النرجس، حي الريان، حي الفيصل)، إضافة إلى عدد من القطع العقارية في ضرية والمذنب.

يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 ديسمبر 2026م، ويمكن التحقق من موقع العقار إذا كان ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري.

اختيرت الأحياء وفق معايير محددة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

دعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa، أو تطبيق السجل العقاري، والتواصل مع مركز خدمة العملاء (199002) للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. يجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

أكد السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، ليكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

سيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

تُحدد المناطق العقارية وفقًا لعدة معايير، وانطلاقًا من دور الهيئة العامة للعقار كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.