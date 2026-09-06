نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة ضباب خفيف تؤثر على عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بالتزامن مع رياح نشطة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي العديد وذعبلوتن.

وأوضح المركز أن موجة الضباب تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات النعيرية وقرية العليا والخفجي والجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق، مبيناً أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحاً.

وفي محافظتي العديد وذعبلوتن، تشهد الأجواء هبوب رياح نشطة مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات في المناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.