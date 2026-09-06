أحبطت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,075 حالة ضبط للممنوعات، ضمن جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» لتعزيز الرقابة الجمركية وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها.

وشملت الضبطيات، 71 صنفًا من المواد المخدرة، بينها الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون، إضافة إلى 390 صنفًا من المواد المحظورة، و2,234 صنفًا من التبغ ومشتقاته، و39 صنفًا من المبالغ المالية، وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها. وأكدت «زاتكا»، استمرار جهودها في إحكام الرقابة على واردات وصادرات المملكة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، داعيةً الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال الإبلاغ عن جرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد عبر قنوات البلاغات المخصصة، مع التأكيد على سرية البلاغات ومنح مكافأة مالية للمبلّغ عند صحة المعلومات.