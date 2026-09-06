بدأت تجمعات صحية مشمولة بالموجة الثالثة من التحول، تهيئة موظفيها للاستعداد للانتقال إلى شركة الصحة القابضة، عبر حزمة من الإجراءات والتوصيات المتعلقة بتحديث البيانات الوظيفية والشخصية، بالتزامن مع تأكيد «الصحة القابضة» عبر حسابها الرسمي على منصة (x)، بعدم فرض رسوم مالية على أطباء وطبيبات الامتياز مقابل التدريب في منشآتها.

ودعت التجمعات موظفيها إلى مراجعة وتحديث بياناتهم في نظام «موارد»، والتأكد من مطابقة الاسم كاملاً وتاريخ الميلاد مع الهوية الوطنية، وتحديث العنوان الوطني، واستكمال المؤهلات العلمية، والتأكد من المسمى الوظيفي وصحة التخصص والتصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين.

وشملت التوصيات أيضاً، التأكد من صحة تاريخ التعيين، وتسجيل الاسم باللغة الإنجليزية بصورة صحيحة، ومراجعة البيانات الأساسية والجنسية، وصحة الربط بالمدير وجهة العمل، وإضافة تقييم الأداء للعام 2025.

ونبهت بعض التجمعات إلى أن وجود نقص أو عدم تطابق في البيانات، قد يترتب عليه تأخر صدور العرض الوظيفي أو التأثير على الاستحقاقات المالية ومحفظة الانتقال، وأكدت، أن تحديث البيانات يمثل ركيزة أساسية لحفظ الحقوق الوظيفية وضمان دقة الإجراءات الإدارية والمالية خلال مرحلة التحول.