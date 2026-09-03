نفت شركة الصحة القابضة فرض أي رسوم مالية على أطباء وطبيبات الامتياز مقابل التدريب في منشآت التجمعات الصحية التابعة لها، مؤكدةً أن ما تم تداوله في هذا الشأن غير دقيق، وأنه لم تتم مطالبة أي طبيب امتياز بدفع رسوم مالية نظير إتمام فترة الامتياز.

وجاء توضيح (الصحة القابضة) عبر حسابها في منصة (X) ردًا على ما تم تداوله بشأن فرض رسوم مالية على أطباء الامتياز مقابل التدريب في منشآت التجمعات الصحية، مشددة على أهمية التدريب والممارسة التطبيقية في تأهيل الكوادر الصحية الوطنية وإكسابها الخبرات العملية اللازمة.

وأوضحت الشركة أن منشآت التجمعات الصحية استقبلت خلال عام 2026 أكثر من 42 ألف متدرب ومتدربة في مختلف التخصصات الصحية، بينهم أكثر من 15 ألف طبيب وطبيبة امتياز، إلى جانب أكثر من 27 ألف متدرب ومتدربة في تخصصات التمريض والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى.

وأكدت (الصحة القابضة) استمرار العمل بالتنسيق مع الجامعات والجهات التعليمية ذات العلاقة لتنظيم فرص التدريب وتوسيعها وتطويرها، بما يُعزز جودة التدريب ويسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الصحية الوطنية.