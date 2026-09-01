بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لملك مملكة النرويج هوكون الثامن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك سلمان: «بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية ملكاً لمملكة النرويج، يسرنا أن نبعث لجلالتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، لملك مملكة النرويج هوكون الثامن، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال ولي العهد: «بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية ملكاً لمملكة النرويج، يسعدني أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي».