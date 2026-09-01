بحث وزير الصحة فهد عبدالرحمن الجلاجل، خلال زيارته الرسمية إلى البرتغال، مع عدد من المسؤولين البرتغاليين، تجارب البلدين في التحول الصحي وتطوير الأنظمة الصحية، وتعزيز الوقاية وصحة السكان، إلى جانب التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار.



كما اطّلع على تجارب مستشفى سانتا ماريا الجامعي ومعهد غولبنكيان للطب الجزيئي في الرعاية الصحية والبحوث الطبية، وبحث فرص تبادل الخبرات وتطوير الشراكات في البحث والابتكار الصحي.

تبادل الخبرات



وتأتي الزيارة لتعزيز التعاون الصحي بين المملكة والبرتغال وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكات النوعية في القطاع الصحي.



من جهة ثانية، وقّع وزير الصحة ونظيره البرتغالي مذكرة تفاهم بين الوزارتين، لتعزيز الشراكة الصحية وتطوير أطر العمل المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات في عدد من المجالات ذات الأولوية، من أبرزها الرعاية الصحية والابتكار والصحة الرقمية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها واستدامتها في البلدين.