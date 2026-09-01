وصل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، إلى جدة، وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. كما كان في استقباله وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وأمين محافظة جدة إحسان بافقيه، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري.

