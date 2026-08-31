انتظم، أمس (الأحد)، في مقاعد الدراسة أكثر من مليوني طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بمراحلها الثلاث بإدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف، في انطلاقة العام الدراسي الجديد، وسط أجواء إيجابية واحتفالية مميزة شهدتها المدارس، خصوصاً الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة التي استقبلت المستجدين.

وبعودة طلاب وطالبات الإدارات الأربع، تبدأ أكثر من 38 ألف مدرسة بمدارس التعليم العام تنفيذ برامجها التعليمية للعام الدراسي الحالي، وفق الخطط التشغيلية التي أعدت مع عودة الكوادر الإدارية.

من جانب آخر، ينتظر الطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية، أول إجازات العام الدراسي الجديد المتمثلة في إجازة اليوم الوطني للمملكة لهذا العام.

وتبدأ الإجازة بنهاية دوام الثلاثاء الموافق الـ11 من ربيع الثاني، وتشمل يومي الأربعاء والخميس، ويضاف إليهما يوما الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية المعتادة).

يشار إلى أن التقويم الدراسي، الذي أصدرته الوزارة، تضمن 6 إجازات مدرسية، إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين)، وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام)، وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام)، وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين)، وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً)، وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).