استقبلت الجامعات السعودية عامها الدراسي الجديد، بالتنويه للطالبات بضرورة الالتزام بالزي الجامعي، والتقيد باللوائح المنظمة للمظهر. وكشف الدليل الإرشادي للمظهر بجامعة الطائف، المستند إلى المادة الرابعة (المخالفات) من لائحة قواعد السلوك والانضباط، جملة من الضوابط والمخالفات المتعلقة بملبس الطالبات، إذ يمنع ارتداء البنطال المشقوق، والضيق الذي يبرز معالم الجسم أو الشفاف والبنطال القصير.

كما يمنع الدليل البلوزة القصيرة، والبلوزة دون أكمام والشفافة، إضافة إلى التنورة القصيرة أو المفتوحة، و«البيجامة» وغيرها.

وشملت الممنوعات كل لباس يحمل شعارات مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، أو يخالف القيم والأعراف السائدة، إلى جانب ما يلبس في الوجه من أقراط أو رسومات مخالفة للقيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة.

وسمح الدليل بارتداء البلوزة الساترة والقميص القطني (T-shirt)، والبنطال الواسع و«السكرابات» الواسعة، إضافة إلى التنورة الطويلة غير المفتوحة، باعتبارها من الملابس المسموح بها داخل الحرم الجامعي بشطر الطالبات.

وكشفت المشرفة العامة على شطر الطالبات في جامعة الطائف الدكتورة خديجة أبو النجا، في حساب الجامعة الرسمي، أهمية الالتزام بالحضور والتقيد بالزي الجامعي والأنظمة واللوائح المنظمة، ومراعاة الذوق العام، بما يعزز بيئة جامعية منضبطة ومحفزة.

ودعت الطالبات إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي للذوق العام والمظهر والتعاون مع ضابطات الأمن الجامعي، مؤكدة أنه لن يسمح لأي طالبة بالدخول بالعباءة إلا بعد التأكد من التزامها في ملبسها بما ورد في الدليل الإرشادي.

ويهدف الدليل إلى تعريف الطالبات بضوابط المظهر والملبس وتجنب الوقوع في المخالفات الموجبة للعقوبات وفق لائحة قواعد السلوك والانضباط الطلابي، بما يعكس صورة منضبطة للبيئة الجامعية.