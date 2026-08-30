نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلةً بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، خلال شهر يوليو 2026م، 6,038 جولة رقابية على الجوامع والمساجد بمختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ لمتابعة سير العمل، والوقوف على احتياجات بيوت الله، ومستوى الخدمات المقدمة لها.

وتوزعت الجولات على مدن ومحافظات المنطقة؛ حيث نُفذت في مدينة عرعر 2245 جولة، وفي محافظة طريف 1976 جولة، وفي محافظة رفحاء 1160 جولة، فيما بلغ عدد الجولات في محافظة العويقيلة 657 جولة.

وتضمنت الجولات متابعة أعمال الجوامع والمساجد، ورصد الملاحظات والاحتياجات الميدانية وسرعة معالجتها، إلى جانب التأكد من انتظام أعمال منسوبي المساجد وأدائهم للمهام المناطة بهم؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصلين.

وتأتي هذه الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية، والعناية ببيوت الله وتهيئتها بالشكل اللائق، وتوفير أقصى درجات الراحة والبيئة المناسبة للمصلين.