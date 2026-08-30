أكدت وزارة الداخلية، أن تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو إيواءهم أو تقديم أي مساعدة أو خدمة لهم بأي شكل، يعرض مرتكبيه لعقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، وغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير، مؤكدة أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

وأعلنت الوزارة، أن الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس 2026، أسفرت عن ضبط 14,434 مخالفاً في مختلف مناطق المملكة، بينهم 6,976 مخالفاً لنظام الإقامة، و4,110 لنظام أمن الحدود، و3,348 لنظام العمل.

وضبطت الحملات 1,450 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، شكل اليمنيون منهم 41%، والإثيوبيون 58%، و1% من جنسيات أخرى، فيما ضبط 44 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما ضبطت 27 شخصاً متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي الخاضعين لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29,938 مخالفاً، بينهم 27,957 رجلاً و1,981 امرأة، فيما أحيل 18,914 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2,867 لاستكمال حجوزات السفر، بينما جرى ترحيل 14,905 مخالفين.

ودعت الوزارة، إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة للأنظمة.