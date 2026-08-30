التصدي للإغراق:

كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلف للمعالجات التجارية، عبدالعزيز العقيل، لـ«عكاظ»، أن الهيئة أجرت منذ نهاية 2023، ثمانية تحقيقات لمكافحة الإغراق، انتهت خمسة منها بفرض رسوم، فيما تواصل حالياً إجراءاتها في ثلاثة تحقيقات تتعلق بقطاعات مختلفة وواردات من دول متعددة.

وأوضح العقيل، أن الهيئة تتصدى لممارسات الإغراق من خلال تحقيقات المعالجات التجارية، التي تشمل مكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة داخل السوق، والحد من الأضرار التي قد تلحق بالمصنعين المحليين جراء تلك الممارسات.

وبيّن، أن الإغراق ينعكس سلباً على السوق المحلية، إذ يؤدي إلى إيجاد منافسة غير عادلة، قد تترتب عليها خسائر مادية وارتفاع في تكاليف الإنتاج، ما يفرض تحديات على استمرارية المصنعين المحليين وقدرتهم على المنافسة، فضلاً عن احتمال إتاحة المجال أمام احتكار الواردات الأجنبية للسوق.

وأشار إلى أن التحقيقات الثمانية التي بدأت الهيئة إجراءاتها منذ نهاية عام 2023، شملت قطاعات وواردات من دول مختلفة، إذ انتهت خمسة تحقيقات بفرض رسوم لمكافحة الإغراق، بينما لا تزال ثلاثة تحقيقات قيد الإجراء، وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها في المعالجات التجارية.