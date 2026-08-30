نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، الدورة العلمية السادسة لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، بمشاركة أكثر من 40 مستفيداً من مختلف المدن والأقاليم الكمبودية، وتستمر ثلاثة أيام.

وتتناول الدورة موضوعات علمية وشرعية وتأهيلية تهدف إلى تعزيز التأهيل العلمي والمهاري للمشاركين، وترسيخ مفاهيم العقيدة الصحيحة، وتطوير قدراتهم في أداء رسالتهم الدعوية وفق منهج الكتاب والسنة، بما يعزز دورهم في خدمة مجتمعاتهم.

وتأتي الدورة ضمن البرامج العلمية والدعوية التي تنفذها الوزارة خارج المملكة، لنشر العلم الشرعي وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال.