تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي، أثناء تنفيذها لنظام البيئة في محمية الملك سلمان الملكية، من ضبط أربعة مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان و15 كائنًا فطريًا مصيدًا. وأُوقفوا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا إلى الجهة المختصة.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص هي غرامة 10,000 ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة 5,000 ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة 5,000 ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.