ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية دخل بمركبته إلى الفياض والروضات البرية المحمية داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات إلى المناطق البرية المحمية تصل إلى (2,000) ريال، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات التي تهدف إلى حماية المواقع الطبيعية والحياة الفطرية.

وفي منطقة عسير، ضبطت القوات مواطنًا أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها داخل الغابات والمتنزهات الوطنية، في مخالفة لتعليمات المحافظة على الغطاء النباتي، وطبقت بحقه الإجراءات النظامية. وأكدت أن عقوبة إشعال النار في المواقع غير المخصصة تصل إلى (3,000) ريال.

ودعت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.