التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجمهورية اليمنية نيل هوب، بحضور القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جينيفر لارسون.

وشهد اللقاء مناقشة الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية لليمن وسبل تعزيزها.

وثمّن الدبلوماسي الأمريكي جهود المملكة في دعم مسيرة العمل الإنساني الدولي، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين المركز وبلاده لخدمة الفئات المحتاجة من أبناء الشعب اليمني.