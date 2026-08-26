حصلت المملكة العربية السعودية على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي، تقديراً لجهودها في تنمية الغطاء النباتي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وجاء التكريم خلال أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «UNCCD COP17» في منغوليا، إذ كرّمت الأمم المتحدة المملكة ممثلةً في البرنامج الوطني للتشجير، بوصفه مبادرة عالمية رائدة لإصلاح النظم الإيكولوجية.



وأسهم البرنامج في زراعة أكثر من 159 مليون شجرة وإصلاح نحو مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، إلى جانب إعادة توطين عدد من الحيوانات المهددة بالانقراض، ووضع إطار حوكمة للتصدي للجفاف والتصحر وتغير المناخ.



وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن المملكة تمضي في بناء نظم إيكولوجية أكثر قدرة على الصمود والاستدامة، مشيراً إلى أن تأهيل أكثر من مليون هكتار يعكس تحويل الطموحات البيئية إلى نتائج ملموسة.



وتستهدف المملكة بحلول 2030 إعادة تأهيل أكثر من 2.5 مليون هكتار وزراعة 215 مليون شجرة، وصولاً إلى مستهدف طويل الأجل يتمثل في إعادة تأهيل 40 مليون هكتار وزراعة 10 مليارات شجرة، عبر التشجير والتجدد الطبيعي والرعي المنظم وإعادة توطين الحياة البرية وحصاد مياه الأمطار والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.