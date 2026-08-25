

نوّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بما توليه المملكة من اهتمام وعناية بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرًا إلى أهمية الدور التوعوي والوقائي الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز القيم، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، والمحافظة على الأمن الفكري، مؤكدًا أهمية التكامل والتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة نجران سعيد بن عبدالله الأحمري، الذي قدّم تقرير أعمال الفرع، بحضور عددٍ من رؤساء الهيئات والمراكز بالمنطقة.

واطّلع أمير نجران على أبرز أعمال الفرع خلال العام الهجري الماضي، وما نفذه من مناشط توعوية وجولات ومشاركات ميدانية مع القطاعات الحكومية، كما استعرض جهود الفرع التوعوية خلال موسم الحج والعمرة والزيارة، وما تضمنته من خدمات ومراكز ميدانية ووسائل رقمية وتوعوية لخدمة المستفيدين.

واستمع أمير منطقة نجران إلى شرحٍ عن جهود الفرع في معالجة البلاغات بالنصح والتوجيه والتنسيق مع القطاعات المختصة، وبرامجه في التوعية بالأمن الفكري ومخاطر الابتزاز والجرائم المعلوماتية، إلى جانب توظيف الوسائل الرقمية في إيصال المحتوى التوعوي.