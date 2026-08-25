تواصل أمانة منطقة نجران أعمالها في مشروع درء أخطار السيول بمغرة، إذ بلغت نسبة الإنجاز 93%، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تطوير شبكات التصريف وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتعامل مع مياه الأمطار والسيول.

وتضمنت أعمال المشروع إنشاء حوض تجميع بعقبة مغرة، إلى جانب قنوات صندوقية وقنوات مفتوحة وجدران ساندة، بهدف تجميع مياه السيول وإعادة توجيهها وتصريفها إلى وادي نجران، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار ورفع مستوى الحماية والسلامة في المناطق المستفيدة.

كما شهدت الأعمال المنفذة إنجاز حفريات الحوض التجميعي، الذي تبلغ سعته التخزينية 14000م³ إلى جانب تنفيذ القنوات الصندوقية للمسار الرئيسي بطول 2000م والانتهاء من تنفيذ قناة مفتوحة بطول 300م وجدار ساند بطول 650م، إضافة إلى تنفيذ عدد من المناهل والمصائد بدوار مغرة.

وأوضح المتحدث باسم أمانة نجران عبدالله آل فاضل أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز منظومة تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر السيول، مؤكداً استمرار الأعمال لاستكمال المشروع وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمانة في تحسين مستوى الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.