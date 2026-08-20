عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، في الرياض، أمس، اجتماع الحوار الإستراتيجي الثالث بين المملكة واليابان، مؤكدين أهمية العلاقات الراسخة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع اليابان، مشيراً إلى فرص واعدة لتوسيع التعاون في الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد والدفاع والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات.

وشدد على أهمية تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات البحرية مفتوحة وآمنة وخالية من التهديدات.

وأكد وزير الخارجية، استمرار المملكة في جهود خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات، عبر الحلول الدبلوماسية الشاملة والمستدامة، مثمناً دور اليابان في دعم القانون الدولي وإسهاماتها الإنسانية والتنموية ومواقفها الداعمة للاستقرار والحلول السلمية.