عجّل شروع شركة الصحة القابضة في توثيق عقود عمل الموظفين عبر منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن على مسميات موظفي التجمعات الصحية، بعد نحو سبع سنوات من صدور قرار مجلس الوزراء المنظم للتصنيف، وتعتمد المنصة المهن والمسميات وفق التصنيف المعتمد، بما يستوجب مواءمة المسمى الوظيفي عند توثيق العقود.

وأعلنت وكالة الوزارة للموارد البشرية ممثلة في الإدارة العامة للتوظيف والاستقطاب بوزارة الصحة الشهر الماضي خدمة الوصف الوظيفي، في توجيه جاء تمشياً مع قرار مجلس الوزراء في 24/10/1441 هـ، المتضمن تطبيق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن، والذي ينظم تصنيف المهن وأوصافها ورموزها ضمن وحدات مهنية تتفرع من مجموعة رئيسية، فرعية وثانوية ويساهم في تحديد مهام وأعمال المهن بشكل دقيق وواضح.

وبدأت تجمعات صحية تطبيق التصنيف على مسميات موظفيها، في خطوة تستهدف مواءمة المسميات والأوصاف الوظيفية، وتحديد مهام ومؤهلات ومهارات كل مهنة وفق التصنيف المعتمد.

وعلمت «عكاظ» بدء التعامل مع طلبات موظفين لتطبيق التصنيف على مسمياتهم الوظيفية، إذ أظهرت تذكرة مراجعة صادرة عن وزارة الصحة إحالة طلب أحد موظفي التجمعات الصحية إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بديوان الوزارة، وكان موضوع الطلب «تطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن في التجمع الصحي».