بدأت كلية الملك فهد الأمنية اليوم (الأحد) إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ70 لحملة الثانوية العامة.

وأكدت الكلية أن مراحل القبول المبدئي تتضمن استقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول بالكلية والتحقق من الهويات ثم إخضاعهم للمقابلة الشخصية، ويعقب ذلك تقييم المهارات والمعايير المطلوبة للمرشحين ثم الفحص الطبي كمرحلة أخيرة للتحقق من اللياقة الطبية للطلبة.

وكانت الكليةفتحت القبول في يوليو الماضي لحاملي شهادة الثانوية العامة. ويشترط للقبول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج السعودية، وأن يكون من خريجي العام الدراسي الحالي (انتظام نهاري)، ولا يُقبل خريجو الأعوام السابقة.

ومن الشروط أيضاً ألا يقل المعدل التراكمي في الثانوية العامة عن 80%، وألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70%، والتحصيلي عن 65%، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 22 عاماً عند بداية العام الدراسي، مع اجتياز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واللياقة البدنية.