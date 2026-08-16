اطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على المشاريع الإستراتيجية والمبادرات التنموية التي تنفذها الهيئة، وجهودها في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات والمشاريع في المنطقة.

تطوير المنظومة الجيومكانية



جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس فارس رجب، حيث استمع إلى إيجاز عن مشروع تطوير المنظومة الجيومكانية، وأعمال المرصد الحضري، والمخطط الإقليمي والمخططات المحلية، وإستراتيجية التشجير وزيادة الغطاء النباتي، إلى جانب الموجهات التصميمية والأدلة التطبيقية للعمارة السعودية، وعدد من المشاريع التنموية والمبادرات المستقبلية في المنطقة.



واطلع نائب أمير مكة خلال استقباله المدير الإقليمي لبنك التنمية الاجتماعية بالغربية المهندس رامي أبو الجدايل على أعمال البنك في المنطقة، والخدمات المقدمة للمستفيدين، إذ بلغ إجمالي التمويل التاريخي في المنطقة نحو 32.6 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 699 ألف مواطن ورائد أعمال، فيما بلغ حجم التمويل عام 2025 نحو 1.57 مليار ريال في المنطقة، استفاد منه 21 ألف مواطن ورائد أعمال.

نتائج موسمي العمرة والحج

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز على تقرير عن أداء مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال عام 2026، وأبرز منجزاته التشغيلية، ونتائج موسمي العمرة والحج لعام 1447، إلى جانب مستجدات المشاريع التطويرية والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المطار والارتقاء بتجربة المسافرين. الخدمات المقدمة.

واستعرض نائب أمير منطقة مكة خلال استقباله في مقر الإمارة الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر الخدمات المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو، التي بلغت نحو 28.55 مليون مسافر عبر 169.9 ألف رحلة جوية، وجرى مناولة 33.6 مليون حقيبة، فيما سجل المطار أعلى معدل تشغيل يومي في 17 يناير بخدمة 195.3 ألف مسافر. واستعرض التقرير كذلك نتائج موسم العمرة لعام 1447، الذي شهد خدمة نحو 6.16 مليون مسافر عبر 36.4 ألف رحلة، ومناولة 7.2 مليون حقيبة، بمشاركة أكثر من 10 آلاف موظف من مختلف الجهات العاملة في المطار.

أبرز المبادرات

وتناول التقرير نتائج موسم الحج لعام 1447، إذ خدم المطار أكثر من 1.67 مليون حاج خلال مرحلتي القدوم والمغادرة، عبر أكثر من 9,600 رحلة جوية، إلى جانب مناولة نحو 2.76 مليون حقيبة، كما أسهمت الحافلات في نقل 821.7 ألف حاج عبر 22,855 رحلة، فيما نقل قطار الحرمين 48.2 ألف حاج عبر 207 رحلات. واستمع إلى إيجاز عن أبرز المبادرات التي نفّذتها شركة مطارات جدة لتحسين تجربة ضيوف الرحمن، ومنها تشغيل بوابات الجوازات الإلكترونية، ومبادرة «مسافر بلا حقيبة»، وأتمتة بيع عبوات مياه زمزم، والتوسع في استخدام قطار الحرمين.

أحدث الإنجازات

واستعرض التقرير كذلك أحدث الإنجازات التي حققها المطار، ومن بينها تصنيف منظمة «سكاي تراكس» لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، إذ حقق المطار المركز الخامس في قائمة أكثر مطارات العالم تطورًا، إلى جانب حصوله على الشهادة الذهبية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الخضراء (LEED Gold)، وكذلك حصول حوض الأسماك في الصالة 1 على أول ترخيص لمركز عروض للحياة البحرية في السعودية. وشمل العرض مستجدات مشروع تطوير الصالة رقم 4، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 98.5%، وعددًا من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية الإيرادات غير الجوية وتطوير الخدمات التجارية ومرافق الضيافة.