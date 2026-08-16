عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة المفتي العام للمملكة رئيس الهيئة الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أمس دورتها التاسعة والتسعين في مقر الهيئة بمحافظة الطائف، بحضور أعضاء الهيئة وأمينها العام.

وأكد المفتي العام أن ما تحظى به الهيئة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مكّنها من أداء مهماتها العلمية والشرعية ودراسة الموضوعات المحالة إليها وإصدار القرارات الشرعية حيالها.

بحوث محكّمة

وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن جدول أعمال الدورة يتضمن موضوعات واردة من المقام الكريم، وعدد من الجهات الحكومية، واللجنة الدائمة للفتوى، مشيراً إلى أن الاستعداد للدورة بدأ منذ انتهاء أعمال الدورة السابقة، من خلال تشكيل لجان استشارية تضم أعضاء من الهيئة ومختصين؛ لتقديم رؤى متخصصة حول الموضوعات محل الدراسة.

وأضاف أن الأمانة العامة أعدت بحوثاً محكّمة بمشاركة مختصين من مختلف التخصصات، إلى جانب الاستعانة بخبراء ومختصين لاستطلاع آرائهم بشأن عدد من الموضوعات، فيما تواصل الهيئة دراسة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال دراسة علمية وشرعية مستفيضة، وصولاً إلى ما تراه من قرارات وآراء شرعية وفق اختصاصاتها ومهماتها.