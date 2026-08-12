وصل ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى مكة المكرمة أمس، لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد قضائهم عدة أيام في المدينة المنورة، أدوا خلالها الصلوات في المسجد النبوي الشريف، وزاروا عددًا من المواقع والمعالم التاريخية والثقافية.

ويتضمن برنامج الضيوف في مكة المكرمة عددًا من اللقاءات العلمية والثقافية، إلى جانب تنظيم زيارات لعدد من المعالم والمواقع، من أبرزها مصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض الوحي، وذلك ضمن البرنامج المعد للضيوف للتعريف بالمعالم الدينية والتاريخية والثقافية في مكة المكرمة.

وتضم الدفعة الثانية (250) معتمرًا ومعتمرة يمثلون (23) دولة من قارتي أوروبا وآسيا، هي: البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وصربيا، والجبل الأسود، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفينيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وألمانيا، ومولدوفا، والنمسا، وسلوفاكيا، وإستونيا، وبولندا، وسويسرا، والعراق، والأردن، وسوريا.