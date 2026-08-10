سجلت هيئة التراث (9,586) أصلاً تراثياً عمرانياً في السجل الوطني للتراث العمراني ضمن مرحلتين متتاليتين، شملت الأولى تسجيل (3,000) أصل، أعقبها تسجيل (6,586) أصلاً إضافياً، ليرتفع بذلك إجمالي الأصول المسجلة في مختلف مناطق السعودية إلى (59,586) أصلاً، ضمن جهود الهيئة المستمرة في حصر أصول التراث العمراني وتوثيقها وتصنيفها وتعزيز حمايتها والمحافظة عليها.

وتوزّعت الأصول المسجلة في المرحلتين على عدد من مناطق المملكة، بواقع (169) أصلاً في منطقة الرياض، و(1,755) أصلاً في منطقة مكة المكرمة، و(23) أصلاً في منطقة المدينة المنورة، و(13) أصلاً في منطقة القصيم، و(19) أصلاً في المنطقة الشرقية، و(4,363) أصلاً في منطقة عسير، وأصلين في منطقة تبوك، و(21) أصلًا في منطقة حائل، وأصل واحد في منطقة الحدود الشمالية، و(673) أصلاً في منطقة نجران، و(2,547) أصلاً في منطقة الباحة.

وأكدت الهيئة، أن تسجيل أصول التراث العمراني وتحديث بيانات السجل الوطني بصورة مستمرة يسهمان في توفير الحماية النظامية للأصول المسجلة، وتنظيم أعمال المحافظة عليها وتأهيلها وإعادة استخدامها، ودعم تكامل بياناتها مع أعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وتعزيز دقة السجل الوطني وكفاءته وموثوقيته، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من هذه الأصول في البرامج والمشروعات الثقافية والسياحية والتنموية المستدامة.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أصول التراث العمراني غير المسجلة، أو أي ممارسات قد تمس سلامتها، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية في اكتشاف مكونات التراث الوطني وحمايتها وصونها والمحافظة عليها للأجيال القادمة.