أضاف صندوق تنمية الموارد البشرية 12 شهادة مهنية احترافية في المجال الصحي إلى قائمة الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية، لترتفع إلى 417 شهادة في مختلف القطاعات الحيوية.

وتأتي الإضافة الجديدة استجابةً لمتطلبات سوق العمل في القطاع الصحي، ولتطوير الكوادر الوطنية في القطاع وتزويدها بأحدث المهارات المعرفية والعملية، وتمكين الكفاءات الصحية من مواكبة التطورات والتقنيات الحديثة في المجالات السريرية والعلاجية والإدارية، بما ينسجم مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الواعدة بسوق العمل، وتمكين القطاع الخاص بكوادر وطنية مؤهلة.

وتتنوع الشهادات المهنية المضافة بين تخصصات حيوية عدة، تشمل: اضطرابات طيف التوحد والاضطرابات النمائية المماثلة لأخصائي النطق والتخاطب، والبرنامج المهني المتخصص في جودة الرعاية الصحية، وبرنامج التميّز في الرعاية العاجلة لتدريب أطباء الرعاية الأولية، والبرنامج المهني المتخصص لحساب الكربوهيدرات لمرضى السكري، وبرنامج سلامة المرضى، وبرنامج تشغيل المحاكاة في الرعاية الصحية، والبرنامج المهني المتخصص في مسعف أطفال، والبرنامج المهني المتخصص لمسعف عناية حرجة، وأساسيات مفاهيم وتطبيقات الرعاية الصحية المبنية على القيمة.

كما شملت شهادات طب الأسنان المعتمدة: شهادة الكفاءة المهنية في تلبيس وجسور الأسنان، وشهادة الكفاءة المهنية في علاج عصب وجذور أضراس الأسنان، والتدريب السريري في طب الأسنان العام المتقدم. ويعكس هذا التوسع في دعم الشهادات الاحترافية، جهود صندوق تنمية الموارد البشرية في دعم شهادات القطاع الصحي المعتمدة وتحفيز المواطنين والمواطنات على التطوير المهني والارتقاء بمهاراتهم، وزيادة إنتاجية سوق العمل وتلبية احتياجاته المتغيرة، والوصول إلى المعايير الدولية في الكفاءات المهنية، وإيجاد فرص وظيفية نوعية عبر التخصص الدقيق والإحلال في القطاعات الواعدة.