الإنتاج المشترك للمحتوى، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، وتسهيل وصول الإعلام الدولي إلى المصادر والمعلومات، وتأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة؛ تصدّرت محاور ندوة دولية نظمها المنتدى السعودي للإعلام ضمن مبادرة «SMF Connect»، بمشاركة قيادات إعلامية وأكاديمية عالمية، لبحث فرص التعاون بين المؤسسات السعودية ونظيراتها الدولية.

وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد فهد الحارثي أن المبادرة تستهدف تعزيز الحضور الإعلامي السعودي دولياً، وتقديم الهوية السعودية للعالم برؤية صحفية محترفة، وتحويل اللقاءات الدولية إلى مشروعات ومبادرات عملية.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة لقاءات «SMF Connect» التي ينظمها المنتدى على مدار العام لتعميق الشراكات الإعلامية الدولية، على أن تُعرض نتائجها خلال المنتدى السعودي للإعلام 2027 في الرياض.