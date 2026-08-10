بعد إجازة بدأت في 25 يونيو واستمرت أسابيع، تعود اليوم (الثلاثاء)، الحياة إلى المدارس بعودة الإداريين والمشرفين، فيما يلحق بهم المعلمون الأحد 16 أغسطس، ويعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة الأحد 23 أغسطس، باستثناء إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف.

ويتضمن العام الدراسي الجديد 6 إجازات مدرسية، هي: إجازة اليوم الوطني يومين، وإجازة الخريف 9 أيام، وإجازة منتصف العام الدراسي 9 أيام، وإجازة يوم التأسيس يومين، وإجازة عيد الفطر 16 يوماً، وإجازة عيد الأضحى 16 يوماً. وتعود الكوادر التعليمية في الإدارات الأربع المستثناة في 10 ربيع الأول، فيما ينتظم الطلاب والطالبات في الدراسة في 17 ربيع الأول، وفق التقويم الخاص بهذه الإدارات.

ويأتي اختلاف مواعيد عودة منسوبي وطلاب إدارات مكة والمدينة وجدة والطائف مراعاة لظروف وأعمال موسم الحج، فيما تتوحّد الإجازات المدرسية في مختلف الإدارات التعليمية، باستثناء إجازة عيد الأضحى.