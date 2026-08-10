عزت منصة قبول وجود «شواغر» في المقاعد الجامعية بعد انتهاء فترة التقديم، إلى عدم اكتمال بعض المقاعد في مرحلة تحديد الرغبات، وعدم استكمال بعض الخريجين والخريجات لإجراءات القبول في المراحل السابقة، أو بسبب انسحاب وإلغاء عدد من المقبولين لرغباتهم، ومن أبرز الأسباب توفر المقاعد. وكانت المنصة سمحت التقديم على المقاعد الشاغرة بالجامعات وكليات التدريب التقني للطلبة غير المقبولين، لكنها حددت شروطاً إلزامية للتقديم والحصول على «القبول المباشر» في الفرص المتبقية، وتحقيق الطالب للشروط الصادرة من الجامعات والكليات وألا تقل الدرجة الموزونة عن الحد الأدنى من الدرجة التي تم القبول عليها في المرحلة السابقة، والاستفادة من الفرص المتبقية تُتاح لمرة واحدة فقط على أن يستمر قبول الطلبات حتى نهاية أغسطس الحالي أو حتى اكتمال إشغال المقاعد الشاغرة، أيهما يسبق الآخر.

ويعقب التقديم وصول إشعار للمتقدم عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حيال رغبته الجديدة.

وشددت المنصة في وقت سابق على أنه سواء قبل المتقدم فرصة الترقية أو رفضها سيبقى مؤهلاً لأي فرص ترقية مستقبلاً حتى انتهاء المهلة المحددة لإظهار الفرص الإضافية.