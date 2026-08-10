أظهرت نتائج مسح صحة المرأة والطفل للعام 2025، أن نسبة الولادات التي أشرف عليها مختصون صحيون مهرة في السعودية بلغت 99.9%، فيما تلقت جميع الأمهات المشمولات بمؤشر رعاية ما قبل الولادة زيارة واحدة على الأقل لأحد مقدمي الرعاية الصحية قبل ولادة آخر طفل.

وكشف رصد «عكاظ» لبيانات الهيئة العامة للإحصاء أن 89.56% من الأمهات أجرين أربع زيارات على الأقل خلال فترة الحمل، بمتوسط بلغ 7.83 زيارة.

وسجلت متابعة الحمل بأربع زيارات على الأقل 95.02% لدى الأمهات بين 20 و24 عامًا، و89.57% للفئة بين 25 و29 عامًا، و88.01% بين 30 و34 عامًا، و88.78% بين 35 و39 عامًا.

وبيّنت النتائج، أن الأطباء والطبيبات أشرفوا على 96.1% من إجمالي الولادات، فيما بلغت نسبة إشراف الممرضات 2.5%، والقابلات أو الدايات 1.4%، ومختصين آخرين 0.1%.

وبلغت نسبة الولادات التي تمت في المستشفيات الحكومية 68.23%، مقابل 30.28% في المستشفيات الخاصة، و1.1% في المراكز الصحية الحكومية، و0.25% في المراكز الصحية الخاصة، فيما لم تتجاوز الولادات خارج المنشآت الصحية، مثل المنزل أو السيارة، 0.14%. واستقبلت المستشفيات الحكومية 82.83% من ولادات السعوديات، مقابل 16.16% في المستشفيات الخاصة. أما ولادات غير السعوديات، فبلغت نسبتها في المستشفيات الخاصة 58.65%، مقابل 38.91% في المستشفيات الحكومية. وأظهرت البيانات، أن 66.41% من الأمهات مكثن في المنشأة الصحية 12 ساعة أو أكثر بعد الولادة، وبلغت النسبة بين السعوديات 68.97%، مقابل 61.26% بين غير السعوديات.

وفي مرحلة ما بعد الولادة، خضعت 79.83% من الأمهات لتقييم حالتهن الصحية من مقدم رعاية صحية، أثناء الإقامة في المنشأة الصحية أو في المنزل، خلال اليومين التاليين لولادة آخر طفل.

كما خضع 83.81% من المواليد لفحص صحي خلال أول 48 ساعة، وبلغت النسبة بين مواليد السعوديات 85.3%، مقابل 80.83% بين مواليد غير السعوديات. وأفادت 98.39% من الأمهات بتجفيف مواليدهن بعد الولادة، فيما ذكرت 72.55% منهن حدوث ملامسة مباشرة بين جلد المولود وجلد صدر الأم أو بطنها عقب الولادة. وبلغت نسبة الأمهات اللاتي بدأن إرضاع أطفالهن طبيعيًا خلال الساعة الأولى من الولادة 59.79%، وارتفعت بين السعوديات إلى 60.64%، مقابل 57.86% بين غير السعوديات. كما بلغت نسبة المواليد الذين تلقوا رضاعة طبيعية خلال اليوم السابق لوقت سؤال الأم 81.97%.

وأظهرت النتائج، أن 15.56% من المواليد كان وزنهم أقل من 2.5 كيلوغرام عند الولادة، فيما أفادت 0.23% من الأمهات بأن وزن أطفالهن لم يُقس عند الولادة، وقالت 3.28%، إنهن لا يتذكرن ذلك.

واعتمدت الهيئة في إعداد هذه المؤشرات على نتائج مسح صحة المرأة والطفل لعام 2025، الذي شمل عينة قدرها 44,953 أسرة في مناطق المملكة الـ13، ونُفذ خلال الفترة من 24 يونيو حتى 30 يوليو 2025. وتستند تقديرات مؤشرات الولادة إلى الإفادات الذاتية للمشاركات اللاتي انطبقت عليهن أسئلة الحمل والإنجاب.