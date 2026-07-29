أطلقت وزارة الحج والعمرة «بوابة التكاملات» لتكون حلاً رقمياً موحداً لإدارة وتنسيق التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي؛ بهدف توحيد رحلة التكامل الرقمي مع خدمات الوزارة، وتعزيز كفاءة الأعمال، وترسيخ حوكمة تبادل البيانات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن البوابة تهدف إلى تنظيم عمليات التكامل وتوحيد إجراءاتها ضمن إطار موحد يشمل تقييم المخاطر، ومتطلبات الأمن السيبراني، واتفاقيات مشاركة البيانات، إلى جانب إجراءات الربط التقني وتبادل البيانات، مما يعزز موثوقية التكامل، ويرتقي بجودة التشغيل، ويسهم في تسريع الإجراءات بين الوزارة وشركائها، كما توفر «بوابة التكاملات» نقطة دخول موحدة تتيح للشركاء التكامل مع الخدمات الرقمية للوزارة، من خلال استكشاف واجهات البرمجة، وتقديم طلبات التكامل، وإدارة صلاحيات الوصول، إضافةً إلى متابعة الطلبات والبلاغات عبر تجربة موحدة تدعم كفاءة الإجراءات وتعزز حوكمة التكاملات الرقمية.

وأشارت الوزارة إلى أن البوابة تختصر الوقت والجهد على الجهات الشريكة، من خلال إنجاز متطلبات التكامل ومتابعتها عبر منصة رقمية واحدة حتى اكتمال إجراءات الربط، ويسهم ذلك في تسريع إطلاق الخدمات المشتركة، وتقليل تكرار الإجراءات، ورفع مستوى الوضوح، وتحسين جودة الخدمات الرقمية واستمراريتها.

وأكدت الوزارة أن إطلاق «بوابة التكاملات» يمثل خطوة متقدمة في تطوير البنية الرقمية، وتوحيد إدارة التكاملات مع مختلف الجهات، بما يعزز موثوقية تبادل البيانات ضمن منظومة الحج والعمرة.