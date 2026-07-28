بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، ترأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة، الذي استعرض تقارير موسم العمرة حتى تاريخه، وناقش الاستعدادات للمراحل القادمة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بموسم حج 1448.

واطلعت اللجنة على تقرير عن موسم العمرة، تضمن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم من الجهات ذات العلاقة، والإجراءات المنفذة في المنافذ لإنهاء عمليات الدخول والمغادرة.

كما استعرضت اللجنة مخرجات حلقات النقاش التي عُقدت ضمن التحضير المبكر لموسم حج 1448هـ، بمشاركة 60 جهة معنية بخدمة ضيوف الرحمن، وشملت مقترحات وتوصيات تهدف إلى تعزيز الإيجابيات، وتطوير الخطط التشغيلية، ورفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات، وبناء فهم مشترك للأدوار والمسؤوليات، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والمعالجة الاستباقية للتحديات.

وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستعدادات لموسم الحج، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.