لم يعد الإنترنت في السعودية مجرد وسيلة للتصفح أو التواصل، بل تحول إلى جزء أساسي من الحياة اليومية، مع توسع الاعتماد عليه في إنجاز المعاملات الحكومية، وإدارة الخدمات البنكية، والتسوق الإلكتروني، والوصول إلى المعلومات في أي وقت.

وكشف تقرير «إنترنت السعودية 2025» الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة بلغت 99.6%، فيما يستخدم 96% من السكان الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويشتري 76.9% المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، في مؤشر يعكس التحول المتسارع نحو المجتمع الرقمي.

وأظهر التقرير، أن نسبة انتشار الإنترنت بلغت 99.8% بين الذكور، مقابل 99.4% لدى الإناث، فيما سجلت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عامًا نسبة استخدام كاملة بلغت 100%، ووصلت إلى 99.9% لدى الفئتين العمريتين من 20 إلى 29 عامًا ومن 40 إلى 49 عامًا.

كما بيّن، أن الاستخدام اليومي للإنترنت أصبح مكثفًا، إذ يقضي 61.3% من المستخدمين سبع ساعات أو أكثر يوميًا على الشبكة، وترتفع النسبة لدى الإناث إلى 63.8% مقابل 59.4% لدى الذكور، في حين لا تتجاوز نسبة من يستخدمون الإنترنت أقل من ثلاث ساعات يوميًا 4.6%.

وحدد التقرير الفترة بين التاسعة والحادية عشرة مساءً بوصفها ذروة الاستخدام اليومي، بينما تصدر (الجمعة) أيام الأسبوع من حيث كثافة الاستخدام، وسجل شهر مارس أعلى معدلات استخدام خلال العام.

وفي مجال الخدمات الحكومية الرقمية، بلغت نسبة استخدام المنصات الإلكترونية 96%، وارتفعت إلى 98.6% في منطقتي تبوك والقصيم، وإلى 98.2% في الجوف وحائل، بما يعكس اتساع الاعتماد على القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات.

وامتد التحول الرقمي إلى القطاع المالي، إذ يستخدم 85.9% الخدمات البنكية الإلكترونية، فيما تصدرت المنطقة الشرقية بنسبة 89.6%، تلتها القصيم بـ88%، ثم منطقة مكة المكرمة بـ87.6%.

وفي التجارة الإلكترونية، بلغت نسبة شراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت 76.9%، مع تفوق الإناث بنسبة 85.6% مقابل 70.2% للذكور، فيما فضّل 95.3% من المتسوقين المواقع المحلية، مقابل 55.4% للمواقع الدولية.

وجاءت الملابس والأحذية في صدارة المشتريات الإلكترونية بنسبة 87.7%، تلتها مستحضرات التجميل بنسبة 46.2%، ثم المواد الغذائية بنسبة 41.8%، وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية بنسبة 36.9%، فيما بلغت نسبة شراء خدمات السفر عبر الإنترنت 36.5%.