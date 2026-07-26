عثرت فرق الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية على مفقود بعد يومين من فقدانه داخل منطقة صحراوية وعرة ضمن نطاق المحمية، وذلك عقب عملية بحث ميدانية مدعومة بالرصد الجوي باستخدام طائرة من دون طيار، انتهت بتحديد موقعه على بُعد نحو 45 كيلومترًا من أقرب طريق، حيث عُثر عليه وهو بصحة جيدة.

وبدأت عملية البحث أثناء جولة ميدانية لفرق الحماية التابعة لمركز خوعاء، إذ التقى أفرادها بإحدى فرق البحث والإنقاذ، وتسلموا بيانات المفقود وأوصاف مركبته، قبل أن تُنقل المعلومات إلى غرفة عمليات الهيئة التي باشرت متابعة الحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما واصل أحد أعضاء فريق الحماية أعمال البحث مستفيدًا من معرفته الميدانية بطبيعة المنطقة وتضاريسها.

ومع اتساع نطاق البحث وصعوبة الوصول إلى أجزاء واسعة من المنطقة بالوسائل التقليدية، نفذت الهيئة طلعات متتابعة بطائرة من دون طيار، مع إعادة توجيه مسارات المسح وتوسيع نطاق الرصد وفق المعطيات المتوافرة، وأسفرت أعمال المسح الجوي عن رصد مركبة مطابقة للأوصاف في موقع ناءٍ يبعد نحو 45 كيلومترًا عن أقرب طريق، لتُحدد إحداثيات الموقع بدقة، ويُعثر على المفقود وهو في صحة جيدة. كما تولت غرفة عمليات الهيئة تمرير الإحداثيات إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي وفرق البحث والإنقاذ وذوي المفقود، مع متابعة تحركات الفرق حتى اكتمال عملية الوصول إليه وتسليمه.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بإجراءات السلامة قبل التوجه إلى المناطق البرية، والتأكد من جاهزية المركبات ووسائل الاتصال، ومعرفة المسارات، وتجنب الطرق الوعرة وكل ما قد يعرض السلامة للخطر.