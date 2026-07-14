زار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، المقر الرئيسي للحرس المدني بمملكة إسبانيا، برفقة وزير الداخلية بمملكة إسبانيا فرناندو غراندي مارلاسكا.

واطّلع وزير الداخلية خلال الزيارة على أحدث التقنيات والتجهيزات المستخدمة في عددٍ من الوحدات الأمنية والتخصصية التابعة للحرس المدني، شملت وحدة التدخل العملياتي الخاصة، والخدمة الجوية وأنظمة الطائرات دون طيار، ووحدة إبطال المتفجرات، ووحدات الأمن المروري، ووحدة حماية الطبيعة، واستمع إلى شرحٍ عن مهامها وآليات عملها، وما تتمتع به من جاهزية وقدرات عملياتية.

كما زار المركز الوطني للعمليات والقيادة ومركز تنسيق المراقبة البحرية بالحرس المدني الإسباني، واطّلع على آليات إدارة وتنسيق العمليات الأمنية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في دعم اتخاذ القرار، وشاهد عرضاً عن إجراءات تأمين الفعاليات الرياضية والتجمعات البشرية الكبرى، والإمكانات التشغيلية والتقنية للمركزين.

حضر الزيارة الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية.