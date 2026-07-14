استضافت القنصلية العامة لجمهورية الهند في جدة فعالية بعنوان «الهند: العافية والنكهات» في فندق بارك حياة بجدة، وذلك في يوم 12 يوليو 2026. واحتفت الفعالية بالحكمة الخالدة لليوغا وبالثراء المميز لفاكهة المانجو الهندية، وشهدت حضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارة الخارجية، ووزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي مجتمع الأعمال، وأصدقاء الهند، وأفراد الجالية الهندية في جدة.



وأكّد القنصل العام للهند في جدة فهد أحمد خان سوري أهمية اتباع نمط حياة صحي، والرعاية الصحية الوقائية، وتعزيز الرفاه لجميع الفئات العمرية. كما أوضح أن الفعالية تجسد التقاليد الهندية العريقة في مجال العافية الشاملة، والحياة الصحية، والتنوع في فنون الطهي، والتميز الزراعي، إلى جانب إبراز الفرص المتاحة لتعزيز الروابط الثقافية والتجارية الزراعية بين الهند والمملكة العربية السعودية.



العام يخاطب الفعالية



وتضمن برنامج «رحلة المانجو الهندية» مسار تذوق مميز لأرقى أصناف المانجو الهندية، من بينها تشوسا (Chausa)، ولانغدا (Langda)، ودسهري (Dussehri)، وغيرها، بما يعكس ثراء وجاذبية التراث البستاني الهندي على المستوى العالمي. كما اشتمل البرنامج على تشكيلة متنوعة من الأطباق والحلويات المعتمدة على المانجو، شملت لاسي المانجو، وفالودا المانجو، وسلطات المانجو، ومخلل المانجو، والتارت، والمعجنات، وكنافة المانجو.