قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف بن محمد البلوي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى بنين، للرئيس روموالد واداني رئيس جمهورية بنين.

ونقل السفير البلوي لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين.

فيما حمَّله رئيس جمهورية بنين، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، معبراً عن تقديره للمملكة حكومة وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجال.