أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2026، الذي يستمر حتى 30 يوليو، بهدف تنمية مهارات الطلبة الموهوبين في البحث والابتكار، وإعداد جيل من الباحثين القادرين على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت رئيسة البرنامج، الدكتورة ماريا بنت سالم إبراهيم، أن الجامعة تعتز بتنفيذ البرنامج للعام السادس على التوالي، استمرارًا لشراكتها الإستراتيجية مع مؤسسة (موهبة)، مؤكدةً أن البرنامج يجسد التزام الجامعة برعاية الموهوبين، وتمكينهم من خوض تجربة بحثية متكاملة تستثمر منظومتها البحثية المتقدمة، وتنسجم مع إستراتيجية البحث والابتكار بالجامعة، إلى جانب مواءمة جميع المشاريع مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

ويشارك في البرنامج الطلاب والطالبات على تنفيذ 47 مشروعًا بحثيًا بإشراف 15 باحثًا داخل 15 معملًا بحثيًا، ضمن رحلة علمية تمتد لأربعة أسابيع، تجمع بين أساسيات البحث العلمي، والأبحاث الانتقالية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومهارات التواصل والعرض العلمي.

ويُنفذ البرنامج بمشاركة عدد من كليات ومعاهد الجامعة، ضمن جهودها المستمرة لدعم منظومة البحث والابتكار، وتمكين الطلبة الموهوبين من خوض تجارب بحثية نوعية تسهم في صناعة أثر علمي ومجتمعي مستدام.