توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الثلاثاء)، تأثر أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى. ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية، وتمتد إلى أجزاء من منطقة نجران. كما تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 18 و40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة 10 إلى 32 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وحالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيفة الموج تصل إلى مائجة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي، تكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. وحالة البحر تكون متوسطة الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الجنوبي.